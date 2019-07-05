Kamboçya'da öldürülen Türk'ün cenazesi Adana'ya getirildi

Kamboçya'da öldürülen Türk'ün cenazesi Adana'ya getirildiKamboçya'da öldürülen Ercan Avcı'nın cenazesine eşi Ç.A sahip çıkmayınca, Avcı'nın ağabeyi Şeref Avcı tarafından Adana'ya getirildiADANA - Kamboçya'da bıçaklanarak öldürülen 46 yaşındaki Ercan Avcı'nın, cenazesine eşi sahip çıkmayınca ağabeyi tarafından Adana'ya getirtildi. Ağabey Şeref Avcı," Kardeşimin eşine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, telefonlarımıza cevap vermiyor" dedi.Alınan bilgiye göre, olay, 46 yaşındaki Ercan Avcı, Kamboçya çalıştırdığı işyerlerinde birinde çalışan Halim Toker'i hırsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkardı. 11 Haziran Salı güne ise Halim Toker, Ercan Avcı'yı boğazından bıçaklayarak hastanelik etti. 6 gün boyunca yaşam savaşı veren Ercan Avcı, 17 Haziran Pazartesi günü hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olarak aranan Halim Toker, ise kısa bir süre sonra yakalandı. Ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi."Kardeşimin karısı cenazeye sahip çıkmadı"Ercan Avcı'nın ağabeyi Şeref Avcı, kardeşinin karısının cenazeye sahip çıkmadığını dile getirdi,"Konsolosluktan kardeşimin karısı Ç.A'yı aradıkları zaman cevap olarak,' Bizi bir daha bunun için aramayın, bizi rahatsız etmeyin' dediğini öğrendik. Cenaze ile şimdiye kadar hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Daha sonra kardeşime ait malları, kardeşim hastanede henüz ölmemişken satılığa çıkarttı. Hiçbir şeylerini üstlenmiyor, biz bu olayın peşindeyiz." İfadelerini aktardı.Son olarak Şeref Avcı," Kardeşimin eşine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, aradığımızda telefonlarımıza cevap vermiyor" dedi.Ercan Avcı'nın cenazesi ise eşi Ç.A tarafından istenmeyince, ağabeyi Şeref Avcı tarafından Adana'ya getirildi. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından cenaze defnedilmek üzere Adana'nın Pozantı ilçesine götürüldü.