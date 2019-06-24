Son Dakika Haberleri: Kamboçya'da ölü sayısı 24'e yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kamboçya'da ölü sayısı 24'e yükseldi

1 saat önce

Kamboçya'da 7 katlı inşaatın çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Kamboçya'da ölü sayısı 24'e yükseldi, System.String[]
Kamboçya'da 7 katlı inşaatın çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de çöken 7 katlı inşaatın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin 3 gündür devam eden çalışmaları sonucunda enkaz altında 24 cansız bedene ulaşıldı. Yetkililer, artık enkazdan sağ çıkan olacağına ilişkin beklentilerin sona erdiğini ifade etti.

Çinli bir inşaat şirketine ait olan ve Kamboçyalı işçilerin çalıştığı konut inşaatı Cumartesi günü sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle çökmüştü.

Faciayla ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 Çinli ve bir Kamboçyalı, polis tarafından gözaltına alındı. - PHNOM PENH
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
Güneydoğu Asya, Kamboçya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:36:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamboçya'da ölü sayısı 24'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]