Kamboçya'da sel en az 11 can aldı, on binlerce kişi evini terk etti
2 saat önce
Uzak Doğu ülkesi Kamboçya'da meydana gelen sel felaketinde ikisi çocuk en az 11 kişi hayatını kaybetti, on binlerce aile güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
Uzak Doğu ülkesi Kamboçya'da meydana gelen sel felaketinde ikisi çocuk en az 11 kişi hayatını kaybetti, on binlerce aile güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:18
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