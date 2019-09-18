Son Dakika Haberleri: Kamboçya'da sel en az 11 can aldı, on binlerce kişi evini terk etti
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Kamboçya'da sel en az 11 can aldı, on binlerce kişi evini terk etti

2 saat önce

Uzak Doğu ülkesi Kamboçya'da meydana gelen sel felaketinde ikisi çocuk en az 11 kişi hayatını kaybetti, on binlerce aile güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Uzak Doğu ülkesi Kamboçya'da meydana gelen sel felaketinde ikisi çocuk en az 11 kişi hayatını kaybetti, on binlerce aile güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kamboçya'da sel en az 11 can aldı, on binlerce kişi evini terk etti

Uzak Doğu, Kamboçya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:18 
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