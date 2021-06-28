Kamboçya'da TikTok'da videoları yayınlanan aslana devlet el koydu - Son Dakika

Kamboçya'da Çinli bir vatandaşın sosyal medya uygulaması TikTok'ta videolarını yayınladığı aslana devlet el koydu.

Kamboçya'da Çinli bir vatandaşın sosyal medya uygulaması TikTok'ta bir aslan ile videolarını yayınlamasının ardından yetkililer harekete geçti. Yetkililer, Çinli vatandaşın hayvanı ithal ettiğini ve başkent Punom Pen'deki bir villada yetiştirdiğini aktararak, aslanın sosyal medyadaki görüntülerinin ardından geçtiğimiz nisan ayında harekete geçtiklerini ifade etti. Yetkililer, söz konusu Çinli vatandaş hakkında yasal bir işlem yapılıp yapılmayacağı hakkında ise açıklama yapmadı. 18 aylık aslanın 70 kilogram ağırlığında olduğunu belirten yetkililer, aslanın vahşi yaşam merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra basına verdiği demeçte, "İnsanların evcil hayvan olarak nadir bulunan vahşi hayvanları yetiştirmeye hakkı yok" dedi.

Sivil toplum kuruluşu Yaban Hayat İttifakı ise, evdeki koşulların vahşi bir hayvan için uygun olmadığını belirterek, aslanın köpek dişlerinin ve pençelerinin söküldüğünü, bunun da aslanın yaşam kalitesini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

(İHA)