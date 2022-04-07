Kamboçya'da Vahşi Doğaya Bırakılan Siyam Timsahlarından Kareler - Son Dakika

KOH KONG, 7 Nisan (Xinhua) — Kamboçya'da çevreciler Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, nesilleri kritik tehlikede olan Siyam timsahları için geçen ay gerçekleşen, vahşi doğaya şimdiye kadarki en büyük miktarda salıvermenin, sürüngenlerin uzun dönem korunması ve hayatta kalması için umut uyandırdığını söyledi.

Kamboçya'nın Koh Kong eyaletinde uydu cihazı takılı bir Siyam timsahı vahşi doğaya bırakılıyor, 7 Mart 2022. (Fotoğraf: Jeremy Holden/FFI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Su altı fotoğrafında, Kamboçya'nın Koh Kong eyaletinde bir çevre koruyucu su bir Siyam timsahını vahşi doğaya bırakırken görülüyor, 7 Mart 2022. (Fotoğraf: Jeremy Holden/FFI/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)