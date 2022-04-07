KOH KONG, 7 Nisan (Xinhua) — Kamboçya'da çevreciler Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, nesilleri kritik tehlikede olan Siyam timsahları için geçen ay gerçekleşen, vahşi doğaya şimdiye kadarki en büyük miktarda salıvermenin, sürüngenlerin uzun dönem korunması ve hayatta kalması için umut uyandırdığını söyledi.
KOH KONG, 7 Nisan (Xinhua) — Kamboçya'da çevreciler Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, nesilleri kritik tehlikede olan Siyam timsahları için geçen ay gerçekleşen, vahşi doğaya şimdiye kadarki en büyük miktarda salıvermenin, sürüngenlerin uzun dönem korunması ve hayatta kalması için umut uyandırdığını söyledi.
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8.04.2022 00:00:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kamboçya'da Vahşi Doğaya Bırakılan Siyam Timsahlarından Kareler - Son Dakika