Son Dakika Haberleri: Kamboçya'daki Öküz Yarışı Renkli Görüntüler Oluşturdu

Kamboçya'daki Öküz Yarışı Renkli Görüntüler Oluşturdu

43 dakika önce

Kamboçyalı köylüler yeni yılı kutlamak için geleneksel öküz yarışı düzenledi.

Kamboçya'daki Öküz Yarışı Renkli Görüntüler Oluşturdu, System.String[]
Kamboçyalı köylüler yeni yılı kutlamak için geleneksel öküz yarışı düzenledi. Ülkede yüzyıllardır devam eden gelenek sonucu ter döken öküzler renkli görüntüler oluşturdu.

Kamboçyalı köylüler 14 -16 Nisan'da gerçekleşen yeni yılı kutlamaları için her sene yaptıkları gibi bu sene de öküz yarışı düzenledi. Kampong Speu eyaletinin Kültür ve Güzel Sanatlar Bölümü'nün yöneticilerinden Sem Sam Ol, Kraing Svay köyünde gerçekleşen 2 kilometrelik yarışa toplamda 26 öküz sürücünün katıldığını aktardı.

Geleneksel yetkinliğin yoğun katılım ile gerçekleştiğini aktaran Sam Ol, "Tarihimize göre bu öküz yarışları çok çok uzun zamandır, atalarımızın zamanından bu yana burada yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Yarışmada yer alan 52 yaşındaki Snguon Chhim ise "Dedemin zamanlarından beridir burada öküz yarışı olduğunu biliyorum. Yarışları hiç kaçırmam ve yarışmaya katılmayı seviyorum" dedi. - PHNOM PENH
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:14 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:57:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamboçya'daki Öküz Yarışı Renkli Görüntüler Oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]