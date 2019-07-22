Son Dakika Haberleri: Kamboçya'dan Çin ile gizli anlaşma iddialarına yanıt
Son Dakika Güncel Haber

Kamboçya'dan Çin ile gizli anlaşma iddialarına yanıt

24 dakika önce

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Çin ile "gizli anlaşma" yaparak Sihanoukville eyaletindeki Ream Deniz Üssü'nü kullanma hakkı verdiği iddiasını yalanladı.

Kamboçya'dan Çin ile gizli anlaşma iddialarına yanıt, System.String[]
Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Çin ile "gizli anlaşma" yaparak Sihanoukville eyaletindeki Ream Deniz Üssü'nü kullanma hakkı verdiği iddiasını yalanladı.
Başbakan Hun, yerel televizyon kanalı Fresh News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Wall Street gazetesinde yer alan Çin'e üs verildiği iddiasıyla ilgili, "Bu, Kamboçya'ya karşı ortaya atılmış en kötü uydurma haber. Böyle bir şey olması imkansız çünkü Kamboçya anayasası yabancı ordulara üs verilmesini yasaklıyor." dedi.
Kamboçya'nın başka bir ülke ordusunun varlığına ihtiyacı olmadığını vurgulayan Hun, "Pekin yönetimi ile böyle bir konuyu hiç konuşmadık, bu durumda ortada bir anlaşmanın olmadığını söylemek bile fuzuli." ifadesini kullandı.
Hun, "Bu çarpıtılmış haberleri bize karşı kullanmaktan vazgeçin." diyerek gazete yönetimine tepki gösterdi.
Wall Street Journal da konu hakkında bilgisi olduğu iddia edilen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Hun hükümetinin Çin'le yaptığı gizli anlaşmayla Ream Deniz Üssü'nü kullanma hakkı tanındığını, 30 yıl süreyle varılan anlaşmada 10'ar yıllık yenileme opsiyonu bulunduğunu öne sürmüştü.
Haberde Çin'in anlaşmayla üste gemi, personel, silah ve mühimmat bulundurma hakkı elde ettiği iddia edilmişti.
Kamboçya anayasasının 53. maddesi, ülke sınırlarında yabancı askeri üsler bulunmasını ve Kamboçya ordusunun Birleşmiş Milletlerin talebi olmadan yurt dışında görevlendirilmesini yasaklıyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Münbiç uyarısı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında YPG/PKK elebaşıyla görüştü ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a "casus" yanıtı: Onlar yalancı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:44:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamboçya'dan Çin ile gizli anlaşma iddialarına yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]