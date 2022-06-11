Kamboçya'dan Myanmar askeri yönetimine idam kararlarını gözden geçirme çağrısı - Son Dakika
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Kamboçya'dan Myanmar askeri yönetimine idam kararlarını gözden geçirme çağrısı

11.06.2022 17:54
Kamboçya'dan Myanmar askeri yönetimine idam kararlarını gözden geçirme çağrısı

PHNOM Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Myanmar askeri yönetim hükümetine, 4 siyasi mahkumla ilgili idam kararını gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

PHNOM Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Myanmar askeri yönetim hükümetine, 4 siyasi mahkumla ilgili idam kararını gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

Hun Sen, Myanmar'da askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'e gönderdiği mektupta, Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) eski milletvekili ve 1988'de ordunun kontrolündeki Ne Win hükümetine karşı başlatılan ayaklanmanın öncü isimlerinden Kyaw Min Yu, bir diğer eski NLD milletvekili Phyo Zeyar Thaw ve darbe karşıtı eylemlere katılan 2 protestocunun ölüm cezalarının infazına yönelik askeri yönetimin aldığı kararı değerlendirdi. Mektubunda, Min Aung Hlaing'e ve askeri rejimin yönetim organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyi'ne (SAC) çağrıda bulunan Hun Sen, cezaları gözden geçirmelerini ve idam kararlarını infaz etmekten kaçınmalarını istedi.

Kamboçya'da 37 yıldır başbakan olarak görev yapan Hun Sen, söz konusu kişileri idam etmenin güçlü bir uluslararası kınamaya yol açacağını ve barışın tesisi çabalarını zorlaştıracağını ifade etti. Hun Sen, bu nedenle idam kararlarının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Myanmar ordusu 1 Şubat 2021 askeri darbesinden bir ay sonra ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti. Sıkıyönetim kuralları, orduyu eleştirmek dahil 23 ayrı vatana ihanet suçuna ölüm cezası öngörebiliyor.

4 siyasi mahkum hakkında idam kararı

Cunta yönetimi 3 Haziran'da, devrik lider Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) eski milletvekili Phyo Zeya Thaw ile ülkenin Terörle Mücadele Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunan aktivist Kyaw Min Yu'nun yanı sıra iki kişinin idam edileceğini açıklamıştı.

Ülkede on yıllar sonra ilk kez infaz edilecek ölüm cezaları, ABD ve Fransa dahil yabancı hükümetlerin yanı sıra Birleşmiş Milletlerce kınanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kamboçya, Myanmar, Güncel, Son Dakika

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