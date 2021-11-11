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Kamboçya, iki üst düzey savunma yetkilisine yönelik ABD yaptırımını reddetti - Son Dakika

Kamboçya, iki üst düzey savunma yetkilisine yönelik ABD yaptırımını reddetti

11.11.2021 17:32
Kamboçya, iki üst düzey savunma yetkilisine yönelik ABD yaptırımını reddetti

PHNOM Kamboçya, ABD'nin, yolsuzluk iddiasıyla iki üst düzey savunma yetkilisine yönelik açıkladığı yaptırımları reddetti.

PHNOM Kamboçya, ABD'nin, yolsuzluk iddiasıyla iki üst düzey savunma yetkilisine yönelik açıkladığı yaptırımları reddetti.

Hükümet sözcüsü Phay Siphan, ABD'nin finansman sağladığı Ream Deniz Üssü'ndeki inşaat projesiyle ilgili ABD Hazine Bakanlığı tarafından uygulanan yaptırımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Siphan, yaptırımların siyasi olduğunu ve bu konuda ABD ile konuşmanın Kamboçya'nın görevi olmadığını vurgulayarak, "ABD tarafından uygulanan yaptırımlar, tek taraflı olarak yapıldı ve kararları hukukun üstünlüğüne dayanmıyor. Bu, Kamboçya için bir adaletsizlik." dedi.

Ülke basınındaki haberlerde, ABD yaptırımlarının, Çin'in bölgede bu ülkeyle ilişkileri ve bölgede artan askeri varlığı nedeniyle geldiği iddia edilirken, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Vınbin ise Çin ile Kamboçya arasında eşit ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliği olduğunu savunarak ABD'yi, yaptırım uygulayarak Kamboçya'nın içişlerine karışmakla suçladı.

Vang, Çin'in, her zaman tek taraflı yaptırımlara ve ABD'nin diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesine karşı çıktığını sözlerine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kamboçya Savunma Bakanlığının malzeme ve teknik hizmetler departmanı genel müdürü Chau Phirun ile Kamboçya Kraliyet Donanması Komutanı ve Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh'ın kardeşi Tea Vinh'a yönelik bir dizi yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Bakanlık, Chau'nun 2020 ve 2021'de Tea ve diğer Kamboçyalı yetkililerle Ream Deniz Üssü inşaat projesinin maliyetlerini şişirmek için komplo kurduğunu ve fonları kendi çıkarları için kullanmayı planladığını iddia etmişti.

Yaptırımlar kapsamında, Chau, Tea ve bunların birinci derece aile üyelerinin ABD'ye girişine yasak getirilirken bu ülkedeki tüm varlıkları da dondurulmuştu.

Wall Street Journal, Temmuz 2019'daki haberinde, Kamboçya'nın Çin'le yaptığı gizli anlaşmayla Ream Deniz Üssü'nü kullanma hakkı tanındığını, 30 yıl süreyle varılan anlaşmada 10'ar yıllık yenileme opsiyonu bulunduğunu öne sürmüştü.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamboçya, iki üst düzey savunma yetkilisine yönelik ABD yaptırımını reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamboçya, iki üst düzey savunma yetkilisine yönelik ABD yaptırımını reddetti - Son Dakika
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