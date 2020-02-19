Kamboçya: Kontrolsüz tahliye edilen gemide koronavirüs çıktı, yolcuların yeri bilinmiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kamboçya: Kontrolsüz tahliye edilen gemide koronavirüs çıktı, yolcuların yeri bilinmiyor - Son Dakika Dünya

Kamboçya: Kontrolsüz tahliye edilen gemide koronavirüs çıktı, yolcuların yeri bilinmiyor

7 saat önce

Çin'den gelen yolcu gemisi koronavirüs riski nedeniyle beş ülke tarafından geri çevrilince Kamboçya’nın kabul ettiği gemideki yolculardan birinde sonradan Covid-19 virüsü tespit edildi.

Kamboçya: Kontrolsüz tahliye edilen gemide koronavirüs çıktı, yolcuların yeri bilinmiyor, System.String[]

Koronavirüs salgınından dolayı beş ülkenin geri çevirdiği yolcu gemisi Kamboçya'ya demir attığında, gemide mahsur kalan 2 binden fazla kişi özgürlüğüne kavuştu. Yolcular arasında potansiyel Covid-19 taşıyıcılarının olduğu ortaya çıktığındaysa iş işten geçmişti.


'The Westerdam' adlı geminin operatörü olan Holland America Line yetkililerinin 'hastalık riski yok' açıklamasının ardından, 13 Şubat günü yolcuların karaya inmelerine izin çıktı. Aralarından 83 yaşındaki Amerikan bir kadında, Malezya'ya geçtiği sırada, havaalanındaki taramada Covid-19 teşhis edildi. Söz konusu kadın ve eşi karantinaya alındı.

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Koronavirüs, Kamboçya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:05 
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