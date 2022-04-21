Kamboçya, Kovid-19 aşısı yaptırmayan ziyaretçiler için karantinayı 7 güne düşürdü - Son Dakika
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Kamboçya, Kovid-19 aşısı yaptırmayan ziyaretçiler için karantinayı 7 güne düşürdü

21.04.2022 14:33
Kamboçya, Kovid-19 aşısı yaptırmayan ziyaretçiler için karantinayı 7 güne düşürdü

PHNOM Kamboçya, Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan ziyaretçiler için karantina süresini 14 günden 7 güne düşürdüğünü açıkladı.

PHNOM Kamboçya, Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan ziyaretçiler için karantina süresini 14 günden 7 güne düşürdüğünü açıkladı.

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hava yoluyla ülkeyi ziyaret edecek kişilerin 7 gün karantina süresinin ardından antijen testi yaptırması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, ülkeye giriş yapacak aşısız ziyaretçilerin zorunlu karantina süresinin 14 günden 7 güne düşürüldüğü bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 29 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 136 bin 146'ya çıktı. Virüs nedeniyle salgının başından bu yana 3 bin 56 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip Kamboçya'da, toplumun yüzde 92'si tek doz Kovid-19 aşısını yaptırdı.

Kamboçya turizmi canlandırmak amacıyla Kovid-19 aşısı yaptıran ziyaretçilerine 15 Kasım 2021'de kapılarını açmıştı.

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Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamboçya, Kovid-19 aşısı yaptırmayan ziyaretçiler için karantinayı 7 güne düşürdü - Son Dakika


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