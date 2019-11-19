Kamboçya, Laos, Tayland ve Vietnam kuraklıkla karşı karşıya

Uzmanlar, Mekong Nehri havzasında yer alan Kamboçya, Laos, Tayland ve Vietnam'ın ocak ayına kadar şiddetli kuraklığın etkisinde kalmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, Mekong Nehri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kuraklığın, şimdiye kadar Mekong su seviyesini son 60 yılın en düşük noktalarına taşıdığı belirtildi.

Mekong havzasının aşağı bölümünün çoğu kesimlerindeki akımın, haziran ayından bu yana alışılmadık bir şekilde bölgesel olarak düşük olduğuna işaret edilen açıklamada, Tayland ve Kamboçya'nın, Laos ve Vietnam'a göre kuraklıktan daha fazla etkileneceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, kuraklığın, "muson yağmurlarının gecikmesi ve erken sona ermesinin yol açtığı yetersiz yağış ile anormal derecede yüksek sıcaklık ve buharlaşmaya yol açan El Nino olayından kaynaklandığı" ifade edildi.

Bu arada, genellikle mayıs ayının sonunda başlayıp ekim ayında sona eren muson yağmurlarının, bu yıl yaklaşık iki hafta geç başlayıp bölgeyi neredeyse üç hafta erken terk ettiği kaydedildi.

Komisyonun, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki Bölgesel Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Merkezi Başkanı Lam Hung Son, "Bu yıl uzun süren kuraklık, tarımsal üretimi ve mahsulü olumsuz yönde etkileyebilir.

Kuraklık devam ettikçe tüketimde su kıtlığı sorunu da devreye girebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mekong Nehri Komisyonu, nehir havzasının sürdürülebilir kalkınması ve müşterek su kaynaklarının ortak idaresi amacıyla Kamboçya, Laos, Tayland ve Vietnam hükümetleri arasındaki anlaşmayla 1995'te kurulmuştu.