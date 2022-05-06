Kamboçya'nın Başkentindeki Nehir Yatağında Savaştan Kalma ABD'ye Ait Dev Hava Bombası Bulundu - Son Dakika

PHNOM PENH, 6 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya Mayın Eylem Merkezi'nin (CMAC) Genel Müdürü Heng Ratana, bomba imha uzmanı ekibin Perşembe günü başkent Phnom Penh'deki Chaktomuk Nehri'nden savaştan kalma patlamamış bir AN-M66 hava bombasını güvenli bir şekilde çıkardığını duyurdu.

Ratana, 2.000 pound ağırlığında ve yaklaşık 1.000 pound patlayıcı içeren ABD yapımı bombanın, Kraliyet Sarayı'nın karşısında bulunan Sokha Phnom Penh Oteli yakınında nehir yatağını temizleyen işçiler tarafından bulunduğunu söyledi. Heng Ratana, "CMAC bomba imha uzmanları, bu bombayı güvenli bir alana taşımak amacıyla daha çok tedbir almak için Phnom Penh belediye yetkilileriyle yakın bir şekilde çalıştı" dedi. Ratana, "Bu AN-M66 bombası patlasaydı otellere, evlere ve hatta Kraliyet Sarayı'na bile büyük zarar verebilirdi. Bu Kamboçyalılar için büyük şanslardan biri" dedi. Tahminlere göre, 1965 ve 1973 yılları arasında ABD Kamboçya'daki 113.716 noktaya yaklaşık 2,7 milyon ton patlayıcı attı.

Kamboçya, 1960'ların ortasından 1998'e kadar süren otuz yıllık savaş ve iç çatışma nedeniyle mayınlardan ve patlamamış mühimmattan ciddi şekilde zarar gören ülkelerden biri. Çatışmalardan geriye tahmini olarak 4 ila 6 milyon mayın ve diğer mühimmatın kaldığı belirtiliyor. Kamboçya'da 1979 yılından 2021'e kadar toplam 64.964 kişi kara mayını ve patlamamış mühimmattan etkilendi. Yaralılardan 19.808 kişi hayatını kaybederken 45.156 kişi yaralandı veya ampute edildi. (1 pound 0,454 kg'a eşit bulunuyor)