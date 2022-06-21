Kamboçya'nın Çin'in desteğiyle inşa etmeyi planladığı donanma üssüne Japonya'dan tepki

Japonya, Çin'in mali desteği ve iş birliğiyle inşa edilmesi planlanan ve temeli atılan donanma üssü nedeniyle Kamboçya'ya tepki gösterdi.

Kyodo ajansının Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, ülkesinin diyalog ortağı olduğu ASEAN'ın yarın düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'ya gitti.

Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, Japon mevkidaşıyla başkent Phnom Penh'de bir araya geldi.

Görüşmede, Kamboçya'nın Tayland Körfezi'nde stratejik bir konumda bulunan Ream Deniz Üssü'nün kuzey kısmında inşa edilmesi planlanan donanma üssü ele alındı.

Kişi, mevkidaşından Ream Deniz Üssü'nün yenilenmesinin gerekçesini açıklamasını istedi.

Tea Banh da Japonya veya başka bir yerden gelen gemilerin kolayca demirleyebilmesi ve gemilerin onarılabilmesi için üssün yenilenmesinin gerektiğini söyledi.

Tea Banh, ülkesinin onarılması gereken gemileri başka yerlere göndermek zorunda kaldığını ifade etti.

Kişi ise statükonun güçle değiştirilmesine yönelik tek taraflı hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Rusya mesajı

Bu arada Kişi, aralarında ABD, Rusya ve Japonya'nın da olduğu 8 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla kasımda ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'nın düzenleneceğini anımsattı.

Kişi, Rusya'nın bu toplantıya davet edilmesi halinde Japonya'nın katılım durumunu gözden geçireceğini ifade etti.

Tea Banh da Rusya'nın toplantıya katılımıyla ilgili endişe etmek için oldukça erken olduğunu ve Ukrayna'daki durumun o zamana kadar değişebileceğini iletti.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Donanma üssü iddiası

Amerikan Washington Post gazetesinin "Batılı yetkililere" dayandırdığı 7 Haziran tarihli haberinde, Çin'in kendi ordusuna münhasır olacak şekilde Kamboçya'da askeri bir üs inşa edeceği iddia edilmişti.

Haberde iki ülkenin de bu iddiaları reddettiği ancak bu girişimi gizlemek için olağanüstü önlemler aldığı belirtilmişti.

Çin'in mali desteği ve iş birliğiyle inşa edilmesi planlanan üssün, Kamboçya'nın Tayland Körfezi'ndeki Ream Deniz Üssü'nün kuzey kısmında olacağı öne sürülmüştü.

8 Haziran'da Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, Çin'in Phnom Penh Büyükelçisi Vang Vıntien ve ABD askeri ataşesinin katılımıyla üssün temel atma töreni yapılmıştı.

ABD, tersane, gemi rıhtımı, hastane, atölye ve resepsiyon binasından oluşacak projeye, şeffaf yürütülmediği ve Pekin'e bölgede kritik askeri üs sağlayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Tayland Körfezi kıyısındaki Ream, Çin'in bölge ülkeleri Filipinler, Malezya, Vietnam ve Brunei Sultanlığı ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne yakın, stratejik bir konumda yer alıyor.

Çin'in kendi kıyıları ve kara suları dışında yalnızca Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de askeri üssü bulunuyor ancak Pekin yönetiminin, Çin devlet şirketlerinin inşa ettiği liman ve tersaneler aracılığıyla deniz aşırı bir askeri ağ kurmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Çin ile Pasifik ülkesi Solomon Adaları arasında nisanda imzalanan güvenlik iş birliği anlaşması Pekin'e bölgede askeri üsler kurma olanağı sağlayacağı gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu.