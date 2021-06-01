Kamboçya Polis Akademisi ile Gerçekleştirilen Videokonferans Görüşmesi - Son Dakika

Kamboçya Polis Akademisi ile Gerçekleştirilen Videokonferans Görüşmesi
01.06.2021 23:27
01 Haziran 2021 Salı günü Akademimiz ve Kamboçya Polis Akademisi arasında ikili işbirliği faaliyetlerini geliştirmek amacıyla imzalanması planlanan "Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Zaptı"na ilişkin görüşmeler yapmak üzere Başkanlığımız Anıttepe Yerleşkesi Brifing Salonunda bir...
01 Haziran 2021 Salı günü Akademimiz ve Kamboçya Polis Akademisi arasında ikili işbirliği faaliyetlerini geliştirmek amacıyla imzalanması planlanan "Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Zaptı"na ilişkin görüşmeler yapmak üzere Başkanlığımız Anıttepe Yerleşkesi Brifing Salonunda bir videokonferans gerçekleştirilmiştir.
Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK ile Kamboçya Polis Akademisi Başkanı Polis General Prof. Dr. Seng PHALLY arasında yapılan ikili görüşmede ayrıca iki akademinin yöneticileri de hazır bulunmuşlardır.
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