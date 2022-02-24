Kamboçya ve Malezya, Kovid-19 salgını sonrasında iş birliğini güçlendirme mesajı verdi - Son Dakika
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Kamboçya ve Malezya, Kovid-19 salgını sonrasında iş birliğini güçlendirme mesajı verdi

24.02.2022 13:05
Kamboçya ve Malezya, Kovid-19 salgını sonrasında iş birliğini güçlendirme mesajı verdi

Kamboçya ve Malezya liderleri, Kovid-19 salgını sonrası dönemde ikili ilişkileri ve iş birliğini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Kamboçya ve Malezya liderleri, Kovid-19 salgını sonrası dönemde ikili ilişkileri ve iş birliğini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Straits Times'daki habere göre, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ve Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de bir araya geldi.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hun Sen, görüşmede, ikili ilişkiler, ticaret, yatırım, savunma, güvenlik, turizm, eğitim alanlarında ayrıca salgın sonrası ekonomik toparlanmada iş birliğine değindiklerini aktardı.

Hun Sen, "Kovid-19 ile mücadelede iş birliğine odaklandık ve salgın sonrası ekonomik iyileşmeyi desteklemek amacıyla ikili ticareti, yatırımı, sağlık, turizm, bilim ve teknoloji sektörlerinde iş birliğini ele aldık." dedi.

İki ülke arasında 2020'de 442 milyon dolar olan ticaret hacminin 2021'de 500 milyon doları geçtiğine işaret eden Hun Sen, Kovid-19 salgınına rağmen ikili ticarette artış görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri, iki ülkenin ticaret ve yatırımı geliştirmek için önemli bir alana sahip olduğunu belirterek, Malezya'nın Kamboçya'daki bilgi ve iletişim teknolojileri ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmeler sektörlerinde iş birliğini keşfetmekle ilgilendiğini dile getirdi.

Sabri, Malezya'nın Kovid-19'a karşı yüksek aşılama oranlarına ulaşmasının ardından yakın gelecekte sınırlarını uluslararası turistler için yeniden açacağını belirterek, "Uluslararası sınırlarımız tamamen yeniden açıldığında Malezya, Kamboçya ile çeşitli sektörlerdeki ikili iş birliğini daha da artıracaktır." diye konuştu.

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Kamboçya, Malezya, Yatırım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamboçya ve Malezya, Kovid-19 salgını sonrasında iş birliğini güçlendirme mesajı verdi - Son Dakika


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