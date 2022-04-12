Kamboçyalı çocukların yüzü TDV'nin hediyeleriyle güldü - Son Dakika

PUNOM Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileri, Kamboçya'da gıda yardımlarının yanı sıra hediye ettikleri şeker, balon ve toplarla öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü.

TDV Eğitim Uzmanı Yahya Uyar ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Muhammed Kamil Yaykan, ramazan yardımları kapsamında gittikleri bölgede bulunan çocuklarla da ilgilendi.

Başkent Punom Pen başta olmak üzere birçok kent ile köyleri ziyaret eden Uyar ve Yaykan, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara Türkiye'den götürdükleri şeker, balon ve futbol topu gibi çeşitli hediyeleri verdi.

Etraflarını saran çocuklarla fotoğraf çektiren TDV görevlileri, çocukların ilgisiyle karşılaştı.

Uyar, AA muhabirine, ramazan programları ve öğrenci mülakatları kapsamında bölgeye geldiklerini, yoksulluğun derinden hissedildiği bölgede çok hüzünlü hikayelere şahitlik ettiklerini belirtti.

Özellikle başkentten uzaklaştıkça yoksulluğun arttığına işaret eden ve duygusal anlar yaşayan Uyar, şunları söyledi:

"Ülkemizin insanlarının yardımlarını Kamboçya'daki kardeşlerimize ulaştırmak için buraya geldik. Burada çocukların gözlerindeki ışıltıya tanıklık ettik. Bu insanları ziyaret etmek çok önemli. Öksüz ve yetim çocukları ziyaret ettik. Balon, şekerle, ufak bir topla bile ne kadar büyük mutluluklar yaşadıklarını gördük. Yanlarına gittiğimizde bizden ayrılmıyorlar. Belki yardımlardan çok onların yanında olmamızdan mutlu oluyorlar."

TDV ekibinin ailesine gıda yardımı yaptığı çocuklardan Nure Nav, "Bu ağabeylerimiz Türkiye'den bizleri görmek için geldiler. Bize şeker, balon ve yemek getirdiler. Bizleri çok mutlu ettiler, onlara ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.