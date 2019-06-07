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Kamboçyalı genç Yüksekova'yı gezdi

41 dakika önce

Antalya'da okuyan Kamboçyalı Seyhassneth Heng (23), merakını yenmek için çıktığı Türkiye turunda Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Kamboçyalı genç Yüksekova'yı gezdi, System.String[]
Antalya'da okuyan Kamboçyalı Seyhassneth Heng (23), merakını yenmek için çıktığı Türkiye turunda Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

5 senedir Antalya'da okuyan Kamboçyalı Seyhassneth Heng, Türkiye'nin en ücra noktasında bulunan Yüksekova'ya geldi. Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan'ın rehberliğin ilçenin değişik yerini gezen Heng, daha çok doğa meraklısı olduğunu ve doğanın görülmemiş güzelliklerini keşfetmek için Türkiye'nin her şehrini gezdiğini söyledi.

Kamboçyalı Seyhassneth Heng'i misafir eden Başkan Kahraman Aytan ise; "Biz misafirperver bir milletiz. Herkes bizim canı gönülden misafirimizdir. Kaç gündür Kamboçyalı Seyhassneth Heng'i misafir ettim. Çok iyi biri, daha çok doğa hayrını olduğunu gördüm. Bizim yöreyi tanıtmak için onu gezdirdim" dedi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06 Kaynak: İHA
Hakkari, Türkiye, Antalya, Yüksekova, Güncel
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