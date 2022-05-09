Kamboçyalı Mevkidaşıyla Görüşen Çin Dışişleri Bakanı, Dünyaya Asya'nın Sesine Daha Fazla Kulak Verme Çağrısı Yaptı - Son Dakika

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazar günü küresel yönetişimde "Asya dönemi" yaşanırken dünyaya Asya'nın sesine daha fazla kulak verme çağrısı yaptı. Wang, söz konusu açıklamayı video bağlantısı aracılığıyla Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'la görüşmesi sırasında yaptı. Dünyanın yeni küresel zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Wang, Çin tarafının, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek amacıyla daha adil ve eşitlikçi küresel yönetişim sisteminin kurulmasına yönelik Küresel Kalkıma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni ortaya koyduğunu söyledi.

Wang, Çin'in bölgede bu iki inisiyatifin uygulanması ve bölgesel barış, istikrar, refah ve kalkınmayı desteklemek üzere Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Gelecek aydan itibaren Çin, Kamboçya, Endonezya ve Tayland'ın birbiri ardına BRICS Liderler Toplantısı, Doğu Asya Liderleri'nin işbirliği toplantıları, G20 Liderler Zirvesi ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Wang, bunun küresel yönetişimdeki "Asya dönemi" olduğunu ve bu bağlamda uluslararası toplumun Asya'nın liderlik rolü oynamasını beklediğini sözlerine ekledi.

Asya'nın, barış ve kalkınmanın teşvik edilmesi ve çok taraflılığın desteklenmesine olan bağlılığı konusunda güçlü bir mesaj göndermek ve Asya'nın küresel zorlukların çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunmasını sağlamak üzere Çin'in bu üç ülkeyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurgulayan Wang, Çin tarafının ayrıca dünyanın Asya'nın sesine daha fazla kulak vermesi, Asya'nın pozisyonuna saygı duyması ve Asya'nın bilgeliğinden faydalanması gerektiğine inandığını dile getirdi. Wang, aynı zamanda Asya ülkelerinin ortak hareket ederek bölgede barış ve kalkınmayı baltalayacak Soğuk Savaş zihniyetine karşı önlem alması gerektiğini ifade etti.

Wang, Çin'in bölge dışındaki ülkelerin bölgedeki barış ve kalkınmanın teşvik edilmesinde olumlu ve yapıcı rol oynamasını sıcak karşılarken bölgesel barış ve istikrarı ya da dayanışma ve işbirliğini bozacak hiçbir eylemi kabul etmediğini vurguladı. Sokhonn ise Kamboçya'nın Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni desteklediğini, bu iki inisiyatifin mevcut şartlarda son derece önemli olduğuna inandığını ve bu bağlamda Çin'le yakın işbirliğinde bulunmaya istekli olduğunu söyledi. Günümüz dünyasının son derece karmaşık olduğunu ve çeşitli zorluklar karşısında doğru yaklaşımın benimsenmesini gerektirdiğini kaydeden Sokhonn, ASEAN'ın çeşitli zorluklara gerektiği şekilde yanıt vereceğini, diyalog ortaklarıyla dostane ve işbirliğine dayalı ilişkileri sürdüreceğini, ASEAN birlik ve merkeziliğini destekleyeceğini ve bölgesel barış, istikrar ve kalkınmayı koruyacağını dile getirdi.