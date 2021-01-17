Kamboçyalı muhalif lider mu Sochua'nın ülkeye dönüşü engellendi - Son Dakika

PHNOM Kamboçya'da 2017'de kapatılan muhalif Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) başkan yardımcısı siyasi yasaklı lider mu Sochua'nın ülkeye dönmesi yine engellendi.

Mu Sochua dün Facebook canlı yayınında yaptığı açıklamada, Los Angeles'tan Singapur aktarmalı olarak ülkesinin başkenti Phnom Penh'e gitmek istediğini fakat aktarma yapacağı sırada Singapur Hava Yollarının uçağa binmesine engel olduğunu belirtti.

Kamboçya Halk Partisi Sözcüsü Sok Eysan sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, mu Sochua'nın gerekli seyahat belgelerine sahip olmadığı için uçağa binmesine zaten izin verilmeyeceğini önceden bildiğini iddia ederek, bu dönüş çabasının sadece halkın dikkatini çekmek için tasarlanmış başarısız bir tiyatro oyunu olduğunu belirtti.

Kamboçya hükümeti yetkilileri geçen günlerde muhalefet partisi liderlerinin geri dönmek için kullanacakları pasaportların iptal edileceğini bildirmişti.

Sochua, kendi ülkesine ait pasaportu daha önceden iptal edildiği için sahip olduğu ABD pasaportuyla seyahat ediyordu.

Sochua'nın sürgündeki eski CNRP lideri Sam Rainsy ile 2019 yılında da ülkeye dönmesi Kamboçya hükümeti tarafından engellenmişti. Sochua, 2019 yılında da Malezya üzerinden ülkesine dönmeye çalışırken havaalanında tutuklanmıştı.

Rainsy, 2019 yılında sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerini 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmeye çağırmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir, çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasp etmiştir." ifadesi yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve aralarında mu Sochua'nın da olduğu diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kamboçya'daki siyasi kriz

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan CNRP lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten menedilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.