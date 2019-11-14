Kamboçyalı muhalif lider Rainsy, Malezya'dan Endonezya'ya geçti

Kamboçya'da 2017'de kapatılan ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) siyasi yasaklı lideri Sam Rainsy, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan hava yoluyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitti.

Kyodo ajansının haberine göre, dün Malezya'dan Endonezya'ya uçuşunun engellendiği ileri sürülen Rainsy, sabah saatlerinde Cakarta'ya vardı.

Rainsy, havaalanında basına yaptığı açıklamada, birkaç gün kalacağı Cakarta'da bazı Endonezyalı milletvekilleriyle görüşeceğini belirtti.

Bir süredir Malezya'da bulunan muhalif lider Rainsy'nin, Malezya'dan Endonezya'ya dün yapmayı planladığı uçuşun, Endonezyalı yetkililerin talebi üzerine durdurulduğunu belirten Malezya Havayollarından, daha sonra yapılan açıklamada, Rainsy'nin, seferlerinden biriyle Cakarta'ya gitmesine artık izin verildiği kaydedilmişti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Teuku Faizasyah, "Tatil için yasal seyahat belgesine sahip, Endonezya'nın turistler için vize muafiyetinden yararlanmak isteyen ve bunu, Endonezya'da siyasi faaliyetler için kötüye kullanmayan birinin, tatil için Endonezya'ya girmesi yasaklanamaz." açıklamasında bulundu.

Tayland, Rainsy'nin ülkesine dönüş için transit geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, geçen hafta Bangkok üzerinden Kamboçya'ya gitmek isteyen Rainsy'nin, Fransa'nın başkenti Paris'teki havalimanında, Tayland Havayolları gişesinde check-in işlemi esnasında uçağa binmesine izin verilmemişti.

Rainsy, hafta sonu, Malezyalı milletvekillerinin görüşmek için özel daveti üzerine gittiği Kuala Lumpur'da gazetecilere, Kamboçya Başbakanı Hun Sen hükümetinin engelleme teşebbüslerine rağmen ana vatanına dönmeye kararlı olduğunu açıklamıştı.

Orduya 9 Kasım çağrısı

Rainsy, 24 Eylül'de sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmek üzere çağrı yapmıştı.



Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir, çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gaspetmiştir." ifadeleri yer almıştı.



Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kamboçya'daki siyasi kriz



Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.



O dönem ana muhalefette yer alan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.



Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.



İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.