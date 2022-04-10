PUNOM PEN - Kamboçyalı Müslümanlar teravih namazı için El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor - Son Dakika
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PUNOM PEN - Kamboçyalı Müslümanlar teravih namazı için El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor

10.04.2022 18:35

Kamboçyalı Müslümanlar, teravih namazlarında ülkenin en büyük camisi El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor.

Kamboçyalı Müslümanlar, teravih namazlarında ülkenin en büyük camisi El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen tarafından 2015 yılında başkent Punom Pen'de açılan cami, Osmanlı mimarisinden izler taşıyor.

Ramazanda Müslümanlar, teravih namazını şehir merkezindeki camide eda ediyor.

Bölgede ramazan yardımı çalışmaları için bulunan Türkiye Diyanet Vakfı üyeleri, camiyi ziyaret ederek buradaki Müslümanlarla bir araya geldi.

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesinde eğitim gördükten sonra ülkesine dönen Morat Sata, AA muhabirine, "2019 yılında mezun olduktan sonra ülkeme döndüm. Burada çalışıyorum. El-Serkal, ülkenin en büyük camisi. Müslümanlar teravih ve cuma namazları için genelde buraya geliyor. Bir araya gelen Müslümanlar, sohbet etme fırsatı buluyor." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim Uzmanı Yahya Uyar ise Kamboçya'da Müslümanlarla bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu ifade ederek "Bugün teravih namazında ülkenin en büyük camisi El-Serkal Camisi'nde Müslüman kardeşlerimizle, çoğunluğu genç kardeşlerimizle omuz omuza saf tutuk. Namazlarımızı eda ettik. Dünyanın neresine gidersek gidelim aynı hisleri yaşadığımız insanlarla bir araya gelmek tarifsiz duygular içeriyor." diye konuştu.

PUNOM PEN - Kamboçyalı Müslümanlar teravih namazı için El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor
PUNOM PEN - Kamboçyalı Müslümanlar teravih namazı için El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor
PUNOM PEN - Kamboçyalı Müslümanlar teravih namazı için El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor
PUNOM PEN - Kamboçyalı Müslümanlar teravih namazı için El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor
PUNOM PEN - Kamboçyalı Müslümanlar teravih namazı için El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor
PUNOM PEN - Kamboçyalı Müslümanlar teravih namazı için El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor
PUNOM PEN - Kamboçyalı Müslümanlar teravih namazı için El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor
PUNOM PEN - Kamboçyalı Müslümanlar teravih namazı için El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PUNOM PEN - Kamboçyalı Müslümanlar teravih namazı için El-Serkal Ulu Camisi'nde bir araya geliyor - Son Dakika


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