Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 Büyüklüğünde Deprem
10 saat önce
Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rusya
'nın doğusunda yer alan Kamçatka
Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen felaket nedeniyle bölgede Tsunami uyarısı yapıldı.
Rusya'nın doğusunda, Büyük Okyanus
'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasında yer alan Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan felaket sonrası bölgede Tsunami oluşabileceği yönünde uyarıda bulunuldu. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:57 Kaynak: İHA
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