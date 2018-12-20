Son Dakika Haberleri: Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 Büyüklüğünde Deprem

Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 Büyüklüğünde Deprem

10 saat önce

Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen felaket nedeniyle bölgede Tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya'nın doğusunda, Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasında yer alan Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan felaket sonrası bölgede Tsunami oluşabileceği yönünde uyarıda bulunuldu. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:57 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Kamçatka, Güncel
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