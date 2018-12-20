Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 Büyüklüğünde Deprem

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Türkiye Beşik Gibi Sallanıyor! Yalova'dan Sonra Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Putin'den Çok Konuşulacak Atatürk Yorumu: Bizim İçin Çok Değerli