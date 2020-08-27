Kamelia Dunavska: "Asıl hedef 2024 Olimpiyatları" - Son Dakika

Kamelia Dunavska: "Asıl hedef 2024 Olimpiyatları"

- Kamelia Dunavska: "Asıl hedef 2024 Olimpiyatları" Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlar Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi Ritmik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Kamelia Dunavska, takımın çok genç olduğunu belirterek, "Asıl hedefimiz 2021 değil de...

- Kamelia Dunavska: "Asıl hedef 2024 Olimpiyatları"

Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlar

Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi

MERSİN - Ritmik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Kamelia Dunavska, takımın çok genç olduğunu belirterek, "Asıl hedefimiz 2021 değil de 2024 Olimpiyatları. Orada derece elde etmek istiyoruz" dedi.

Mersin'de kampa giren Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Mersin Cimnastik Salonu'nda çalışmalara başlayan sporcular, 26-28 Kasım tarihleri arasında Ukrayna'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alma hedefinde. Antrenör Kamelia Dunavska önderliğinde günde çift idman yapan olan sporcular, gelecek için umut veriyor.

Kamelia Dunavska: "Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz"

Takım ve çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kamelia Dunavska, Mersin'deki salonun çok güzel olduğunu ve sporcuların özellikle burayı istediğini söyledi. Kampın ilk günü olduğunu kaydeden Dunavska, "Korona virüs salgını dolayısıyla şu anda tüm dünyada sıkıntılar var. Bu bizi de etkiledi ve etkiliyor. Virüsten dolayı çalışmakta biraz zorluk çekiyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Tabi ondan önce bir tane online yarışmamız olacak. Şu anda hazırlıklarımızı bunlara yönelik yapıyoruz. Şu anda bir tane sporcumuzun sırtında problem var. O da yavaş yavaş iyileşiyor. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na kadar takım tam olarak hazır olacağız. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç elde etmek" dedi.

"Asıl hedef 2024 Olimpiyatları"

Sporcuların çalışmasından memnun olduğunu vurgulayan Dunavska, "Bir sene önce iyi bir çalışma sonucunda katıldığımız yarışmada 3'üncü olduk. Bu yarışmadan bugüne kadar sporcuları üstüne çok koydu. Avrupa Şampiyonası'ndan kota alıp, olimpiyatlara gitmek istiyoruz. O yüzden zaten burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Korona virüs salgını dolayısıyla olimpiyatlar 2021'e ertelendi. Bu aslında bizim için şans olduk. Çünkü hazırlık için 1 sene daha şansımız oldu. Takımımız çok genç. O yüzden bizim asıl hedefimiz 2021 değil de 2024 Olimpiyatları. Asıl orada derece elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

Duygu Doğan: "Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyatlar için kota almak istiyoruz"

Takım kaptanı Duygu Doğan ise çalışmaların güzel gittiğini ve şampiyonalara hazırlanmaya devam ettiklerini söyledi. Mersin'de kampa girdiklerini belirten Doğan, "Önümüzdeki yarışmalara odaklanarak hazırlanıyoruz. Hedefimiz öncelikle Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyatlar için kota almak, devamında da ülkemizi başarıyla temsil etmek. Eğer kota alabilirsek olimpiyatlara giden ilk Türk Ritmik Cimnastik Takımı olacağız. Buda bizim için çok büyük gurur olacak. Biz gerçekten çok genç bir takımız. Dünyada diğer takımlara baktığınızda yaşları bizden çok büyük. Bizim takımımız 17-18 yaşındaki sporculardan oluşuyor. Biz bunu avantaja çevirip, hedeflerimizi yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Kamelia Dunavska: Asıl hedef 2024 Olimpiyatları

Avrupa, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kamelia Dunavska: 'Asıl hedef 2024 Olimpiyatları' - Son Dakika Spor

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