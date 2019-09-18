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Kamelyada ölü bulundu

36 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.


Alınan bilgiye göre, saat 09.15 sıralarında, Civantayak Mahallesi Büyük Atatürk Parkı içerisinde bir şahsın silahla vurulduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, parktaki kamelya içerisinde bir erkek şahsın yüz üstü düşmüş vaziyette yerde yattığı, sağ elinde 1 adet tabancanın bulunduğu ve şahsın sağ el işaret parmağının tabancanın tetiği üzerinde durduğu belirlenirken, şahsın düştüğü yere 3-4 metre kadar mesafede 1 adet kovan ile 1 adet mermi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Mehmet Nail Kahraman olduğu belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Ceyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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