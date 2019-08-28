Son Dakika Haberleri: Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı
Son Dakika Spor Haber

Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı

1 saat önce

Fenerbahçe, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı, System.String[]
Fenerbahçe, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı. 35 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli forma altında 2 sezonda 16 maça çıktı.

Fenerbahçe, kadro yapılanmasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezon başında İspanyol ekibi Malaga'dan kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni'nin kulüpten ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra çok fazla forma şansı bulamayarak, kadro dışı kalan 35 yaşındaki eldivenin, kulüpten ayrıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli forma altında 2 sezon boyunca sadece 16 maça çıkan Kameni için, Fenerbahçe resmi internet sitesinde konuyla ilgili şu paylaşım yapıldı:

"Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL
Fenerbahçe, Malaga, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gündemi sallayacak gelişme! Mesut Özil, Fenerbahçe'ye önerildi
Fenerbahçe, Kameni ile yollarını resmen ayırdı Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe geçen sezonu tam 5'e katladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:55:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]