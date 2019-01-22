Son Dakika Haberleri: Kamer Genç'in Vefatının 3. Yılı

Kamer Genç'in Vefatının 3. Yılı

29 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kamer Genç milletin hakkını herkese karşı koruyan halkın tertemiz bir temsilcisiydi.

Kamer Genç'in Vefatının 3. Yılı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kamer Genç milletin hakkını herkese karşı koruyan halkın tertemiz bir temsilcisiydi." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, eski CHP Tunceli Milletvekili Genç'in vefatının üçüncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Genç'i her gün artan bir özlemle andıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İlkelerinden asla taviz vermeyen, onurlu ve dürüst bir insan olan Kamer Genç, örnek olacak bir hayat sürdü. Her zaman halkın yanında durdu, halkın sesi oldu. 1982 Anayasasının tümüne 'hayır' oyu kullanan tek Danışma Meclisi üyesi, yolsuzlukların amansız takipçisi, hak ve adalet mücadelesinin simgesiydi. Demokrasiye darbe vuranlar da yetim hakkına el uzatanlar da karşılarında Kamer Genç'i buldu. Kamer Genç milletin hakkını herkese karşı koruyan halkın tertemiz bir temsilcisiydi. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Kamer Genç'i vefatının üçüncü yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:46 Kaynak: AA

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