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KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI

22.01.2022 16:46

ESKİ TBMM Başkanvekili ve esi CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde, Nazımiye ilçesinde yoğun kar yağışı altında mezarı başında anıldı.

ESKİ TBMM Başkanvekili ve esi CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde, Nazımiye ilçesinde yoğun kar yağışı altında mezarı başında anıldı. Kamer Genç'in 12 Eylül 1980 darbesinde insan hakları savunuculuğu yaptığına değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'Kamer Abi o darbe döneminde Meclis'teyken darbecilere karşı düşüncelerini net olarak açıkladı" dedi.

Eski TBMM Başkanvekili ve eski CHP Tunceli Milletvekili, vefatının 6'ncı yıl dönümünde Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul milletvekilleri Yüksel Mansur Kılıç ve Aykut Erdoğdu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç için, Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi, lokma tatlısı dağıtıldı. Anmaya katılanlar bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak Genç'in mezarına karanfil bıraktı.

'ZAMAN KAMER GENÇ'İ HAKLI ÇIKARMIŞTIR'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kamer Genç'in FETÖ ile ilgili geçmiş dönemlerdeki sözlerini hatırlatarak, 'Bütün arkadaşlarımızın gönülleri burada. Sayın Genel Başkanımız Kamer Abiyi, kamuya açık toplantılarda olduğu gibi grubumuzun kapalı toplantılarında yeni ve genç milletvekillerimize her zaman örnek göstermektedir. Kamer Genç, bir ilkenin, bir duruşun ve ilkeyle yaşayan, ilkeyle siyaset yapan, doğru bildiğinden dönmeyen ve hiçbir baskı karşısında yılmayan siyasetin temsilcisidir Türkiye'de. Zaman Kamer Genç'i haklı çıkarmıştır. Onun üstüne yürüyüp Meclis'te ona saldırıda bulunanlar, Meclis kulislerinde ona saldıranlar, bugün onun söylediklerini söylemektedir. Kamer Genç, FETÖ dediğinde ne demek FETÖ saygısızlık yapma, hoca efendiye saygısızlık yapıyorsun demişlerdi ve üstüne yürümüşlerdi. Bugün kendilerine uzatılan her mikrofona Kamer Abinin o gün söylediği sözü söyleyerek başlıyorlar. Kamer Abi bana bir zararı olmaz, benim görüşüm bellidir, esas zararı siz çekersiniz demişti. Şimdi onun geldiği noktaya geldiler. Zaman Kamer Genç'i, Cumhuriyet Halk Partisi'ni pek çok konuda olduğu gibi bu noktada haklı çıkarmıştır' dedi.

'12 EYLÜL DARBESİNDE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU YAPTI'

Kamer Genç'in 12 Eylül 1980 darbesinde insan hakları savunuculuğu yaptığına değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise 'Kamer Abi o darbe döneminde Meclis'teyken darbecilere karşı düşüncelerini net olarak açıkladı. 12 Eylül'ün baskın olduğu günlerde bölgedeki hak ihlallerini, bölgedeki insan hakları ihlallerini; cezaevi ziyaretleri yaptı. Kamer Abi o zaman herkesin sustuğu, gizlendiği, gazetelerin bile kapandığı o dönemde insan hakları savunuculuğu yapmıştır. O önemli bir insan yaşadığımız bugünler de yaşadığımız sorunlara bakınca Kamer Abinin fikirlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha iyi anlıyoruz. Kamer Abinin savunduğu laiklik, demokrasi, cumhuriyet ve bağımsızlık bugün çok daha fazla anlam buluyor. Başta eşi Sevim Abla, çocukları ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum' diye konuştu.

'EŞİM BÜYÜK BİR MÜCADELENİN ADAMIYDI'

Kamer Genç'in eşi Selvi Genç, katılımcılara teşekkür ederek, "Bütün Tunceli halkı benim için çok önemli, eşim için de öyleydi. Eşim büyük bir mücadelenin adamıydı, gerçekten ilkelerinden vazgeçmeyen biriydi, bu yola hayatını koyardı. Ben o zamanlar endişe duyuyordum başına bir şey gelecek diye. Atatürk'ün ilkelerini kendine yol seçmişti. Bu ilkelerine bağlı olarak hiç hata yapmadan devam etti. Halkının umudu oldu" dedi.

Konuşmaların ardından anma töreni katılanların Kamer Genç'in mezarının başında toplu fotoğraf çektirdi.

KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI
KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI
KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI
KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI
KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI
KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI
KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI
KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI
KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI
KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI
KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI
KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kamer Genç, Tunceli, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAMER GENÇ MEMLEKETİ TUNCELİ'DE, MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
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