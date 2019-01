Kamer Genç Mezarı Başında Anıldı

Eski Tunceli Kamer Genç , ölümün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.Kamer Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programı, saygı duruşu ile başladı.Kur'an-ı Kerim okunması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Genç'i anmak için gönderdiği mesajın okunması ile devam eden programda bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba , 2016 yılında yaşamını yitiren Genç'i unutmadıklarını ve her yıl mezarı başında andıklarını belirtti.Genç'in Türkiye ve Cumhuriyet sevdalısı olduğunu anlatan Ağbaba, şunları söyledi:"Kamer Genç yoksul Anadolu topraklarında barışın, kardeşliğin, hoşgörünün, direnmenin, teslim olmamanın, diz çökmemenin sesiydi ve herkes bilir ki ayrımcılık yapmamanın sesiydi. Yaşamı boyunca hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseye düşman olmadan hayatını tamamladı. Bir tek grup arasında ayrım yaptı o da kendini var eden, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin Ramazan köyünde doğup, onu Türkiye'nin protokolünün 3. sırasına taşıyan Cumhuriyet karşıtlarına karşı ayrım yaptı. Hep onların karşısında dik durdu. Türkiye Cumhuriyeti 'nin karşısında kim varsa onun karşısında durdu."CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Kamer Genç, siyasette de siyaset öncesinde yaptıklarıyla da Cumhuriyetin ne demek olduğunu bütün Türkiye'ye gösteren, bütün umutsuzlara umut olan, kimsesizlere güvence olan bir kişidir." dedi.Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca da "1940'lı yılların Türkiyesinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünden çıkıp önce Danıştay 'da görev almak, ardından 1970'li yıllarda Paris 'te yüksek lisans başarısını göstermek herkesin, her babayiğidin harcı değildir." diye konuştu.Etkinlikte konuşan Kamer Genç'in eşi Sevim Genç de Kamer Genç'i rahmetle andıklarını belirterek, anma etkinliğine katılanlara teşekkür etti.Sevim Genç, "Ülkesi için hayatını feda etmekten çekinmeyen, her türlü zorluğa, olumsuzluğa karşı büyük mücadeleler veren ve ülkesini, insanlarını çok seven biriydi. Ülkesinin, insanlarının aşığıydı. Onun için ülkesine en ufak bir zarar gelsin istemiyordu." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal ile CHP Grup Başkan Vekili Özel ve berberindekiler Genç'in mezarına karanfil bıraktı.Anma etkinliğine, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu , Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun , partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.