Kamer Genç, mezarı başında anıldı - Son Dakika

TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Kamer Genç'in Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında düzenlenen anma törenine Nazimiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile eşi Sevim Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, konuşmasında Kamer Genç'in terör örgütlerine karşı her zaman dik durduğunu söyleyerek, "Zamanın ruhu neyi gerektirirse gerektirsin doğru bildiklerini savunmaktan çekinmeyen ve prensiplerini her yerde açık açık söyleyen bir milletvekili profiliydi. 12 Eylül 'ün cuntacılarına karşı, FETÖ terör örgütüne karşı, PKK terör örgütüne karşı açık bir şekilde karşı duruş sergilemekten kaçınmayan bir milletvekili profili görüyoruz. Bağrından çıktığı coğrafyanın insanlarına dokunan, acılarını ve sevinçlerini bilen bir insandı" dedi.

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