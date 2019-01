Kamer Genç, Ölümünün 3. Yılında Mezarı Başında Anıldı

3 yıl önce pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Kamer Genç , ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.Kamer Genç Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Ramazan köyündeki mezarı başında anıldı. Anma törenine CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel , Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba Orhan Sarıbal , Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek , Genç'in eşi Sevim, oğlu Seçkin, kardeşi İmam, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.Genç için Kur'an-Kerim okutulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve mezarına karanfil bırakıldı.Kaymakam Can Kazım Kuruca, "1940'lı yılların Türkiye 'sinde Ramazan köyünden Nazımiye'den, Tunceli'den çıkıp önce Danıştay 'da görev alıp 1970'li yıllarda Paris 'te yüksek lisans yapma başarısını göstermek her babayiğidin harcı değildir. Kamer Bey, meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atmış. Milletvekilliği hayatı boyunca da halkın teveccühünü kazanmıştır" dedi.CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise, "Kamer Genç, siyasette de siyaset öncesinde de yaptıklarıyla da cumhuriyetin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye gösteren, umutsuzlara umut olan, kimsesizlere güvence olan bir kişidir. Ramazan Köyü'nden bir çocuk çıkıp da hukuk fakültesini bitiriyorsa daha sonra çok önemli görevler alıyorsa. 6-7 dönem üst üste milletvekilliği, meclis başkan vekilliği görevini yapıyorsa bu başarı kendisinin inançlı, azimli, kararlı, erdemli bir kişilik olması kadar cumhuriyet rejiminin Türkiye'ye neler kattığının en önemli göstergesidir" diye konuştu.Anmada konuşan Kamer Genç'in eşi Sevim Genç de "O, ülkesi için hayatını feda etmekten çekinmeyen, her türlü zorlukla mücadele eden bir insandır. Ülkesi, insan aşığıydı. Ülkesine en ufak bir zarar gelmesini istemiyordu" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Genç'in mezarına karanfiller bırakılarak mumlar yakıldı. - TUNCELİ