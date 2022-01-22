Kamer Genç vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı.

Kamer Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programı saygı duruşuyla başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genç'i anmak için gönderdiği mesajı okudu.

Anmaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı konuşmada, 2016'da yaşamını yitiren Genç'i minnet ve özlemle andıklarını belirtti. Genç'in Tunceli topraklarına yakışan biri olduğunu ifade eden Ağbaba, şöyle konuştu:

"Kamer ağabey darbe döneminde Meclis'teyken darbecilere karşı düşüncelerini net olarak açıkladı. Darbeden sonra 12 Eylül'ün o baskın olduğu günlerde bölgedeki hak ihlallerini, bölgedeki insan hakları ihlallerini, cezaevi ziyaretleri yaparak aslında 1980'den sonra yapmış olduğu en önemli şeylerden birisi de bu olduğunu düşünüyorum. Kamer ağabey o zaman herkesin sustuğu, gizlendiği, kimsenin sesinin çıkmadığı ve gazetelerin kapatıldığı bir dönemde insan hakları savunuculuğu yaptı."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kamer Genç'i her zaman toplantılarda yeni ve genç milletvekillerine örnek gösterdiğini anlattı. Kamer Genç'in ilkeyle yaşayan ve ilkeyle siyaset yapan biri olduğunu anlatan Özel, "Doğru bildiğinden dönmeyen ve hiçbir baskı karşısında yılmayan siyasetin temsilcisidir Türkiye'de. Toprağa verdiğimiz gün buradaydık, ondan sonraki altıncı kez mezarı başındaki anmada da buradayız. Kamer Genç gibi isimler öldüklerinde asla unutulmazlar ancak unutulursa ölürler. Onların ölmemesi, fikirlerinin yaşıyor olması, sizlerin bizlerin katılımlarıyla mümkün. Onu, onun gibi değerleri anmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kamer Genç'in eşi Sevim Genç de anma etkinliğine katılanlara teşekkür etti. Eşini seven çok sayıda insanın olduğunu ve yapılan konuşmaların kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Genç, "Eşim büyük bir mücadelenin adamıydı. Gerçekten bildiklerine inanan, ilkesi için gelecekte çok faydalı olan şeyleri yapmaktan hiç geri durmadı. Gençliği, demokrasiyi, laikliği ve Atatürk'ün ilkelerini kendine hedef seçmişti. Bu hedeflerden şaşmadı ve mücadele etti. Mücadelesine de hiç değişmeden, hiçbir hata yapmadan devam etti." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Özel ve berberindekiler Genç'in mezarına karanfil bıraktıktan sonra lokma dağıtıldı.

Anma etkinliğine, Kamer Genç'in ailesinin yanı sıra CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Polat Şaroğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, partililer ve vatandaşlar katıldı.