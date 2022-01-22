Üye Girişi
Kamer Genç vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Kamer Genç vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı

22.01.2022 15:38

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı.

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı.

Kamer Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programı saygı duruşuyla başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genç'i anmak için gönderdiği mesajı okudu.

Anmaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı konuşmada, 2016'da yaşamını yitiren Genç'i minnet ve özlemle andıklarını belirtti. Genç'in Tunceli topraklarına yakışan biri olduğunu ifade eden Ağbaba, şöyle konuştu:

"Kamer ağabey darbe döneminde Meclis'teyken darbecilere karşı düşüncelerini net olarak açıkladı. Darbeden sonra 12 Eylül'ün o baskın olduğu günlerde bölgedeki hak ihlallerini, bölgedeki insan hakları ihlallerini, cezaevi ziyaretleri yaparak aslında 1980'den sonra yapmış olduğu en önemli şeylerden birisi de bu olduğunu düşünüyorum. Kamer ağabey o zaman herkesin sustuğu, gizlendiği, kimsenin sesinin çıkmadığı ve gazetelerin kapatıldığı bir dönemde insan hakları savunuculuğu yaptı."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kamer Genç'i her zaman toplantılarda yeni ve genç milletvekillerine örnek gösterdiğini anlattı. Kamer Genç'in ilkeyle yaşayan ve ilkeyle siyaset yapan biri olduğunu anlatan Özel, "Doğru bildiğinden dönmeyen ve hiçbir baskı karşısında yılmayan siyasetin temsilcisidir Türkiye'de. Toprağa verdiğimiz gün buradaydık, ondan sonraki altıncı kez mezarı başındaki anmada da buradayız. Kamer Genç gibi isimler öldüklerinde asla unutulmazlar ancak unutulursa ölürler. Onların ölmemesi, fikirlerinin yaşıyor olması, sizlerin bizlerin katılımlarıyla mümkün. Onu, onun gibi değerleri anmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kamer Genç'in eşi Sevim Genç de anma etkinliğine katılanlara teşekkür etti. Eşini seven çok sayıda insanın olduğunu ve yapılan konuşmaların kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Genç, "Eşim büyük bir mücadelenin adamıydı. Gerçekten bildiklerine inanan, ilkesi için gelecekte çok faydalı olan şeyleri yapmaktan hiç geri durmadı. Gençliği, demokrasiyi, laikliği ve Atatürk'ün ilkelerini kendine hedef seçmişti. Bu hedeflerden şaşmadı ve mücadele etti. Mücadelesine de hiç değişmeden, hiçbir hata yapmadan devam etti." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Özel ve berberindekiler Genç'in mezarına karanfil bıraktıktan sonra lokma dağıtıldı.

Anma etkinliğine, Kamer Genç'in ailesinin yanı sıra CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Polat Şaroğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kamer Genç vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı
Kamer Genç vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı
Kamer Genç vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı
Kamer Genç vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kamer Genç, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamer Genç vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika


Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı         
16:58
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek         
16:28
Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın! Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın!         
15:31
"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!         
14:59
Günahlarından arınmak için buz tutan nehre atlayan kadının hazin sonu! Günahlarından arınmak için buz tutan nehre atlayan kadının hazin sonu!         
14:24
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06

Son Dakika Haberleri
16:48 Park halindeki otobüs alev alev yandı, içinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu
16:37 Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu
16:36 İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
16:35 Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike
16:26 AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor
15:55 Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
15:19 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesine indi! Kripto paralarda çöküş devam ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 17:02:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kamer Genç vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement