Kamer vakfı ve belediye kadınlar etkinliği düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kamer vakfı ve belediye kadınlar etkinliği düzenledi - Son Dakika

Kamer vakfı ve belediye kadınlar etkinliği düzenledi

6 saat önce

Hakkari Kamer Vakfı, Hakkari Belediyesi ile birlikte 23 Nisan İlk-Ortaokulunda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü.

Kamer vakfı ve belediye kadınlar etkinliği düzenledi, System.String[]

Hakkari Kamer Vakfı, Hakkari Belediyesi ile birlikte 23 Nisan İlk-Ortaokulunda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşan Kamer Vakfı Hakkari Şube Başkanı Zozan Selimoğlu, kadına yönelik şiddet üzerinde yaptıkları çalışmalar ve faaliyetlerin sunumum yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar gününün anlam ve önemini anlattı. Tplumsal cinsiyet rollerinin kadın ve erkeklere biçtiği roller sonucunda yaşanılan şiddet ve ayrımcılığa değinen Selimoğlu, "Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.


23 Nisan İlk-Ortaokulu Müdür Yardımcısı Barani İlçin'de kadınların hayatlarında en özel varlıkları olduğunu söyledi. İlçin,"Onlar hayatımızın en özel varlıkları: Annemiz, kimi hayatımızı paylaştığımız, kimi arkadaşımız, kimi ise göz bebeği kızımız, kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür dünya kadınlar günü. Haklarından vaz geçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum" şeklinde konuştu.


Kadınlar gününü anlatan video slayt izlendi. Ardından Hakkari Belediyesi Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun Berze Erbane grubu doyumsuz bir müzik dinletisi sundu. 23 Nisan Anasınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan hediyeler, anasınıfı öğrencileri tarafından etkinliğe katılan veli ve öğretmenlere takdim edildi. Kamer Vakfı tarafından yapılan ikramlardan sonra toplu fotoğraf çekimi yapılarak etkinlik sona erdi. - HAKKARİ

Dünya Kadınlar Günü, 23 Nisan, Hakkari, 8 Mart, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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