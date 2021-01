Kamera arkası ekip için 300 bin dolar harcadılar

Kris Jenner ile kızları 41 yaşındaki Kourtney, 40 yaşındaki Kim ve 36 yaşındaki Khloe Kardashian, programın son bölümünün çekiminden sonra kamera arkasında çalışan ekip için dudak uçuklatan bir sürpriz hazırladı. Aile, ekipte yer alan 30 kişiye lüks bir markanın imzasını taşıyan saatlerden birer tane hediye etti. Bunun için de toplamda 300 bin dolar harcadı.EKİP MEMNUN KALDI

Kris Jenner ve kızları Kourtney, Kim ve Khloe Kardashian, kamera arkası ekibe hitaben bir de konuşma yaptı. Ekip üyeleri ise uzun süre bu programda çalıştıklarını çünkü aileyle birlikte çalışmanın eğlenceli olduğunu belirtti.KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS VEDA EDİYOR

Yan bölümleriyle birlikte 2007 yılından bu yana devam eden Keeping Up With The Kardashians, o süre içinde aile üyelerine şöhret ve büyük servet kazandırdı. Eğlence kanalı E!'de yayınlanmaya başlayan programın 2021 yılında biteceğini, geçtiğimiz eylül ayında Kim Kardashian sosyal medya hesabından duyurmuştu.AKIL HOCALARI ANNESİ Akıl hocaları olan anneleri Kris Jenner'ın da yardımlarıyla önce Kim sonra da Kourtney ve Khloe üne kavuştu. Ardından da şovun ilk dönemlerinde henüz çocuk olan Kendall ve Kylie... Keeping Up With The Kardashians, bütün ailenin ve onların hayatına giren herkesin hayatını değiştirdi. 2007 ile 2020 arasında, yani programın en parlak dönemleri süresince ailenin hayatının nasıl değiştiğine bir bakalım.ÇOCUK YAŞTAYDI Ailenin en küçük üyesi Kylie Jenner, şov başladığında henüz çocuk yaştaydı. Aradan geçen yıllar onu hem finansal hem de fiziksel olarak değiştirdi.KOZMETİK İMPARATORLUĞU Bugün 23 yaşında olan Jenner, bir kozmetik imparatorluğunun sahibi. Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında bir kızı var. Ayrıca 900 milyon dolarlık bir servetin de sahibi.FARKLI BİR YOL İZLEDİ Kris Jenner'ın Bruce Jenner ile evliliğinden dünyaya gelen ilk kızı Kendall ise ailesinden daha farklı bir yol izledi.KENDİ MESLEĞİNİ SEÇTİ Moda alanında kariyer yapan Kendall Jenner da 45 milyon dolarlık bir servetin sahibi.HAKKINHAKKINDA EN ÇOK SÖYLENTİ ÇIKAN ÜYE Ailenin hakkında en çok söylenti çıkan üyelerinden biri Khloe Kardashian. İki ablasına fiziksel olarak benzemediği için evlatlık olduğu bile ileri sürüldü. Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Khloe Kardashian, sonradan bambaşka biri oldu.BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Tristan Thompson ile ilişkisinden biri kızı olan Khloe Kardashian'ın kişisel serveti ise 50 milyon dolar.EN SAKİN KIZ KARDEŞ

Ailenin diğer kardeşlerinden daha sakin görünen üyesi Kourtney, Scott Disick ile ilişkisinden üç tane çocuk sahibi oldu. Herkes evlenmelerini beklerken onlar ayrıldı. en küçük çocuğunu kameralar karşısında doğurarak gündem yarattı.ÇOCUKLARININ BABASIYLA AYRILDILAR Kourtney Kardahian, bu ayrılığın ardından biraz daha öne çıkan bir hayat sürmeye başladı. Onun kişisel serveti ise 35 milyon dolar.EN GÖZ ÖNÜNDE ÜYE

Ailenin en göz önünde üyesi Kim Kardashian'a gelirsek... Daha önce yaptığı biri 72 saat süren iki evliliğin ardından Kanye West ile evlendi. İkisini kendi dünyaya getirdiği ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört çocuk sahibi Kardashian.EVLİLİĞİ BİTİYOR 40 yaşındaki Kardashian'ın evliliği üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Geçtiğimiz hafta çiftin boşanacağı haberleri basına yansıdı.ÇOCUKLARINA YÖN VERDİ

Ailenin akıl hocası Kris Jenner. Kızlarına ve onların finansal yatırımlarına yön veren Jenner Robert Kardashian'dan boşandığı 1991 yılında Bruce Jenner (soldan ikinci) ile evlendi. Önceki evliliğinden dört çocuğu bulunan Jenner ikinci evlilikten de iki çocuk sahibi oldu. Kris Jenner'ın 140 milyon dolar civarında bir kişisel serveti var. Son dönemde kendisinden genç erkeklerle romantik ilişkiler yaşıyor.AİLENİN EN GERİ PLANDA KALAN ÜYESİ

Gösteri dünyasında adı en az duyulan çocuğu, eski eşiyle aynı adı taşıyan Robert Kardashian'ın Blac Chyna ile ilişkisinden bir kız çocuğu sahibi oldu.CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ Kris Jenner'ın 1991'de evlenip 2015'te boşandığı Bruce Jenner ise herkesi şaşırtan bir olaya imza attı. Cinsiyet değiştirip Caitlyn adını aldı. Onun kişisel serveti ise 100 milyon dolar.BABALARI AVUKATTI