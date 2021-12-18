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Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! "İstemeyerek öldürdüm" dediği cinayette, ömür boyu hapis yedi - Son Dakika

Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! "İstemeyerek öldürdüm" dediği cinayette, ömür boyu hapis yedi

18.12.2021 20:38

Bursa'da geçtiğimiz yıl birlikte yolculuk ettiği Cihat Aytaç'ı saklamak için kendisine verdiği tabancayla öldüren ve taciz edildiğini iddia eden Özlem Çetintaş, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" şeklinde savunmasına rağmen, cep telefonu görüntüleri dikkate alınarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Orhangazi ilçesinde geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda, Özlem Çetintaş, otomobilde birlikte yolculuk yaptığı Cihat Aytaç'a mola verdikleri Orhangazi Kavşağı'ndaki dinlenme tesislerinde tabanca ile ateş etti. Ardından yerde yatan Aytaç'a tabancayla vurmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Cihat Aytaç kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Özlem Çetintaş ise tutuklandı.

SAKLAMAK İÇİN KENDİSİNE VERDİĞİ TABANCAYLA VURDU

Kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Özlem Çetintaş, daha önce yaptığı savunmasında, olay günü Cihat Aytaç ile uyuşturucu almak için İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirtip, "Cihat, yolda yapılacak kontrolü dikkate alarak, tabancasını bana verdi. Yolculuk sırasında bana ahlaksız tekliflerde bulundu. Eteğimi kaldırdı. 14 yaşındaki kızıma çirkin sözler söyledi. Aramızda yaşanan tartışma büyüyünce dinlenme tesislerinde mola verdik. Otomobilden inerken sinirlenip, saklamam için bana verdiği tabancasıyla, ona vurmaya başladım. Bu sırada, istemim dışında ateş alan silahtan çıkan mermiler ona saplandı. Üzgünüm" dedi.

'İstemeyerek öldürdüm' dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi

ÖMÜR BOYU HAPİS

Özlem Çetintaş, karar duruşmasına çıktı. Son sözü sorulan Çetintaş, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Aytaç'ı istemeyerek öldürdüğünü öne süren Çetintaş'ı, cep telefonu görüntülerini dikkate alarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

'İstemeyerek öldürdüm' dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi
'İstemeyerek öldürdüm' dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi
'İstemeyerek öldürdüm' dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi
Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! İstemeyerek öldürdüm dediği cinayette, ömür boyu hapis yedi
Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! İstemeyerek öldürdüm dediği cinayette, ömür boyu hapis yedi
Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! İstemeyerek öldürdüm dediği cinayette, ömür boyu hapis yedi
Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! İstemeyerek öldürdüm dediği cinayette, ömür boyu hapis yedi

Orhangazi, Kasım, Bursa, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! 'İstemeyerek öldürdüm' dediği cinayette, ömür boyu hapis yedi - Son Dakika


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