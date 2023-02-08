Depreme "Çok seviniyorum, milyonlarca kişi öldü" diye sevinen kişi sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Depreme "Çok seviniyorum, milyonlarca kişi öldü" diye sevinen kişi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

08.02.2023 11:30

Kamera karşısına geçip binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremle ilgili paylaşım yapan şahıs, "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü" ifadelerini kullandı. Keyif alarak insanlarına acısıyla dalga geçen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Türkiye, birçok ilimizde yıkıma neden olan depremle mücadele ederken sosyal medyada trans bir birey tarafından paylaşılan video büyük tepki çekti.

"ÇOK SEVİNİYORUM"

Evinin mutfağında kamera karşısına geçen şahıs, "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü. Rabbim tokadını güzel vuruyorsun yıktın mı yıkıyorsun" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları emniyet yetkililerini göreve çağırdı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

YORUMLAR (2)
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Deprem, Güncel, Son Dakika

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