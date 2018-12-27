Kamera Kaydı Olmasa Bu Paranormal Olaylara Kesinlikle İnanmayacaktınız !!!
29 dakika önce
Dünyada oldukça çok açıklanamayan olay ve sırlar bulunmakta.
Dünyada oldukça çok açıklanamayan olay ve sırlar bulunmakta.
Bu olaylardan bazıları kamerayla çekilmiş.
Kameraya yansıyanlar arasında paranormal olaylar,ilginç anlar ve çok korkutucu olaylar var.
Bu görüntülerden bazılarını bu videoda göreceksiniz.
Sizlerden isteğim videoyu dikkatli izleyip anormal yerleri yorumlarda yazmanız.
Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:52 Kaynak: Youtube
17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin
Ekip Otosunda Tecavüz Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu
Stüdyoya Bağlanan Seyirci, Hamile Karısının İlişkisini Anlatınca Buz Gibi Hava Estirdi