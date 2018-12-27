Kamera Kaydı Olmasa Bu Paranormal Olaylara Kesinlikle İnanmayacaktınız !!!

Dünyada oldukça çok açıklanamayan olay ve sırlar bulunmakta.

Dünyada oldukça çok açıklanamayan olay ve sırlar bulunmakta.



Bu olaylardan bazıları kamerayla çekilmiş.



Kameraya yansıyanlar arasında paranormal olaylar,ilginç anlar ve çok korkutucu olaylar var.



Bu görüntülerden bazılarını bu videoda göreceksiniz.



Sizlerden isteğim videoyu dikkatli izleyip anormal yerleri yorumlarda yazmanız.



Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.

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