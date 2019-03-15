Kamera Kaydı Olmasa Buna Kimse İnanmazdı !!!
37 dakika önce
Dünyada her saniye şaşkınlık yaratan olaylar yaşanıyor. Bu olaylar bazen kameralara da yansıyor. İşte kamere kaydı olmasa asla inanmayacağınız olaylar...
Dünya bir çok ilginç olaya sahne oluyor. Kimi zaman doğa olaylarını, kimi zaman da insanların neden olduğu olayları şaşkınlıkla izliyoruz. Kamera kaydı olmasa asla inanmayacağımız ilginç olayları derledik...
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:09 Kaynak: Youtube
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