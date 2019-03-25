Son Dakika Haberleri: Kamera Kayıtlarını da Çalan Hırsızlar Başka Kameraya Yakalandı

Kamera Kayıtlarını da Çalan Hırsızlar Başka Kameraya Yakalandı

55 dakika önce

Aydın'da bir marketten 260 paket sigara çalan 3 şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerası kaydını almalarına rağmen çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenince yakalandı.

Kamera Kayıtlarını da Çalan Hırsızlar Başka Kameraya Yakalandı, System.String[]
Aydın'da bir marketten 260 paket sigara çalan 3 şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerası kaydını almalarına rağmen çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ata Mahallesi'nde bir marketten hırsızlık yapılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada marketten 260 paket sigara çalındığı belirlendi.

Ekipler, marketteki güvenlik kamerası kaydının da çalındığını tespit edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen H.G, İ.D. ve M.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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