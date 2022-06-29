Kamera sistemleri ve kapıya koydukları erketeler polis baskınını engelleyemedi - Son Dakika
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Kamera sistemleri ve kapıya koydukları erketeler polis baskınını engelleyemedi

29.06.2022 16:46
Kamera sistemleri ve kapıya koydukları erketeler polis baskınını engelleyemedi

Antalya'da emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynatan 5 kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 15 şahsa ise 27 bin 285 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynatan 5 kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 15 şahsa ise 27 bin 285 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığı, giriş kapılarının kilitli olduğu, kamera sistemleri ile "erkete" diye tabir edilen şahıslar tarafından içeri giren şahısların kontrol edildiği bilgisine ulaştı. İstihbari bilgi üzerine ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Kumar oynatılan 5 adrese yapılan baskında 7 deste iskambil kağıdı, 72 adet poker pulu ve 9 bin 745 TL paraya el konuldu. İşletme sahibi 5 şahsa kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 15 şahsa ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine göre 27 bin 285 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamera sistemleri ve kapıya koydukları erketeler polis baskınını engelleyemedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamera sistemleri ve kapıya koydukları erketeler polis baskınını engelleyemedi - Son Dakika
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