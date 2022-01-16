KAMERA TAKTIRDI ANCAK ÇÖP KOVASI 4'ÜNCÜ KEZ ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan Davut Butel'in (32) evinin önüne koyduğu çöp kovası, caydırıcı olması için taktırdığı güvenlik kamerasına rağmen 4'üncü kez çalındı. Butel, görüntülerden çöp kovasının, evin önünden geçen 2 kağıt toplayıcısı tarafından çalındığını belirledi.

Tornacı Davut Butel'in Barbaros Mahallesi'ndeki evinin önüne, maske ve diğer atıkların yere atılmaması için koyduğu 3 çöp kovası çeşitli tarihlerde çalındı. Bunun üzerine Butel, caydırıcı olması için 4 bin TL harcayıp, güvenlik kamerası taktırdı. Ardından evinin önüne bir çöp kovası daha yerleştirdi. Ancak, bu çöp kovası da ertesi sabah çalındı. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Butel, çöp kovasının evin önünden el arabasıyla geçen 2 kağıt toplayıcısı tarafından çalındığını belirledi. Görüntülerde kağıt toplayıcılardan 1'i arabayı sürerken, diğeri evlerin önündeki çöp kovası olarak kullanılan bidonlardan birinin içinde kum olduğunu görünce geri bırakıp, Butel'in evinin önündeki çöp kovasını alarak el arabasındaki çuvala atması yer aldı.

Sokaklarında son 6 ay içinde çok sayıda bisiklet hırsızlığı yaşandığını da belirten Davut Butel, "Son olarak evlerin önündeki çöp kovaları çalınmaya başladı. Sadece benim değil komşuların da çöp kovaları çalınıyor. Mahalle sakinlerinden kimisi bezdiği için artık kapılarının önüne çöp kovası koymuyor. Hurda diyerek, 5 lira, 10 lira verip aldığımız çöp kovalarına göz diktiler. Çöp kovaları daha çok gece çalınıyor. O nedenle bekçilerimizin daha çok gezmesini istiyoruz. Bir an önce önlem alınmalı. Güvenlik kamerası taktırdım ama o da çare olmadı" dedi.