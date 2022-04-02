Kamera yok diye kırmızı ışıkta geçenler sivil ekibe yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamera yok diye kırmızı ışıkta geçenler sivil ekibe yakalandı

02.04.2022 12:15
Kamera yok diye kırmızı ışıkta geçenler sivil ekibe yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, özellikle KGYS kameralarının olmadığı kavşak ve noktalarda kırmızı ışıkta durmayarak kuralları hiçe sayan sürücüler, sivil trafik ekibine yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, özellikle KGYS kameralarının olmadığı kavşak ve noktalarda kırmızı ışıkta durmayarak kuralları hiçe sayan sürücüler, sivil trafik ekibine yakalandı.

Kent içi trafikte en çok ihlal edilen kuralların ilk sırasını trafik ışıklarına uymamak alıyor. Kırımızı ışık ihlalleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının olmadığı noktalarda daha sık yaşanıyor. Kendilerini görüntüleyen kameraların olmamasından cesaret alan bazı sürücüler, fren yerine gaza basmayı alışkanlık haline getiriyor. Sürücülerin; trafikte dikkatsiz ve tedbirsiz şekilde uyarı işaretlerine duyarsız kalmaları sonucunda oluşacak kazaların önüne geçmek amacıyla, KGYS kameraları veya trafik görevlilerinin bulunmadığı kavşaklarda sivil araçlarla kırmızı ışık denetimi yapılıyor.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, belirlenen noktalardaki kırmızı ışık ihlallerini, sivil araçtaki kameralarca kayıt altın alıyor. Günün belirli bölümünde değişimli olarak birçok noktada bu denetimler yapılıyor. Kamera ya da polis ekibi yok diye ışıkta durmak yerine gaza basan sürücüler, 427 liralık ceza makbuzu ile hatalarının bedelini ödüyorlar.

Kırmızı ışık denetimlerinde çok sayıda sürücüye idari para cezası kesildiği öğrenilirken; bu yöndeki uygulama ve çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kamera yok diye kırmızı ışıkta geçenler sivil ekibe yakalandı

YORUMLAR
500
Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı Elbistan'daki arıcılara 25 ton 'besleme şekeri' desteği Elbistan'daki arıcılara 25 ton 'besleme şekeri' desteği

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamera yok diye kırmızı ışıkta geçenler sivil ekibe yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
11:48 Ağaçlık alanda sır ölüm: Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:25:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kamera yok diye kırmızı ışıkta geçenler sivil ekibe yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement