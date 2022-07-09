Kamerada önemli değişiklik! iPhone 14 kılıfları ortaya çıktı - Son Dakika
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Kamerada önemli değişiklik! iPhone 14 kılıfları ortaya çıktı

09.07.2022 09:00
Kamerada önemli değişiklik! iPhone 14 kılıfları ortaya çıktı

Webio adlı sosyal medya platformunda iPhone 14 ailesine ait olduğu iddia edilen kılıf fotoğrafları paylaşıldı.

Geçtiğimiz aylarda bazı teknik özellikleri sızdırılan iPhone 14 ailesi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Webio adlı sosyal medya platformunda iPhone 14 ailesinin kılıf fotoğrafları paylaşıldı.

iPhone 14 ailesinin kılıf fotoğrafları sızdırıldı

Apple'ın bu yıl dört farklı iPhone 14 modeliyle karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. 13 Eylül'de tanıtılacağı sızdırılan yeni modellerin isimleri sırasıyla iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olacak.

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ARM tabanlı dizüstü bilgisayar işlemcilerine odaklanan Apple'ın akıllı telefonlard için geliştirdiği işlemcileri geri plana ittiği iddia ediliyor. Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone 14 ailesinde performans konusunda kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak.

Kamerada önemli değişiklik! iPhone 14 kılıfları ortaya çıktı

Ming-Chi Kuo tarafından yayınlanan rapora göre iPhone 14, şirketin son yıllardaki en büyük ön kamera güncellemesiyle karşımıza çıkacak. Yeni kameranın önemli ölçüde iyileştirileceğini belirten analist, mevcut sabit odaklı kameraya kıyasla fotoğraf ve video konusunda daha iyi sonuç elde edileceğinin altını çizdi.

Kamerada önemli değişiklik! iPhone 14 kılıfları ortaya çıktı

Apple, yeni modelde otomatik odaklama özelliğine sahip lens kullanacak. Yüzde 57 daha büyük kamera lensiyle geleceği belirtilen iPhone 14 serisi, 8K video kayıt özelliğine sahip yeni bir 48 Megapiksel ana kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Apple'ın iPhone 14 ailesinde kullanıcılara sunacağı bir diğer değişiklik ise çentik tasarımı. iPhone 14 ailesinin ekranın üst kısmı ile bitişik çentik tasarımı yerine Samsung benzeri kamera deliğine sahip olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Eylül, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kamerada önemli değişiklik! iPhone 14 kılıfları ortaya çıktı - Son Dakika

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