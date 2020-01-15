Kameradaki cami ve depodan hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Kameradaki cami ve depodan hırsızlık şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Kameradaki cami ve depodan hırsızlık şüphelileri yakalandıGAZİANTEP'te, camide namaz kılan cemaatin çantası ile bir depodan çay çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Kameradaki cami ve depodan hırsızlık şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP'te, camide namaz kılan cemaatin çantası ile bir depodan çay çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ocak günü bir camide yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Camiye ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, bir şüphelinin camide namaz kıldıktan sonra bir kişiye ait çantayı alıp, kaçtığını belirledi.

12 Ocak günü bir depodan çalınan çaylarla ilgili yürüten araştırmada da yine güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüpheli belirlendi. Polis, kimilklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi, adreslerinde gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kameradaki cami ve depodan hırsızlık şüphelileri yakalandı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
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