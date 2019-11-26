Son Dakika Haberleri: Kameradaki gaspçı başka bir marketin kasiyeri çıktı
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Kameradaki gaspçı başka bir marketin kasiyeri çıktı

6 saat önce

İSTANBUL'da motosiklet kaskı ve silahla girdikleri markette gasp yapan 3 kişi yakalandı.

Kameradaki gaspçı başka bir marketin kasiyeri çıktı, System.String[]

İSTANBUL'da motosiklet kaskı ve silahla girdikleri markette gasp yapan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin başka bir markette kasiyer olarak çalıştığı ortaya çıktı. Marketteki gasp anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane, Yeşilce mahallesi, Barbaros caddesi üzerine 8 Kasım'da meydana gelen olayda bir markete gelen silahlı ve motosiklet kasklı iki kişi, bir süre içerde dolaştıktan sonra ana kasanın bulunduğu bölüme yöneldi. İçerde bulunan çalışanı silahla etkisiz hale getiren şüpheliler kasadaki yaklaşık 7 bin lirayı parayı alarak kaçtı.

Soygunun duyulmasının üzerinden harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin soygunun ardından yaklaşık 1 kilometre ilerde park ettikleri otomobile binerek uzaklaştığını tespit etti. Polis otomobilin plaka bilgilerini kullanarak kısa sürede şüphelilerin kimliğini tespit etti. 14 Kasım 2019 tarihinde  3 ayrı adrese yapılan operasyonda şüpheliler Kadafi Ö.(19), Celal K.(33) ile 17 yaşındaki E.Ö. gözaltına alındı.

SOYGUNCU BAŞKA BİR MARKETTE KASİYER OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Kadafi Ö.'nün başka bir markette kasiyer olarak çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin daha önceden tehdit ve hakaret suçlarından polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Poliste yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevkedildi. Kadafi Ö. ile Celal K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 17 yaşındaki E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:10 Kaynak: DHA
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