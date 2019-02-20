Son Dakika Haberleri: Kameradaki Merdivenli Hırsızlığın Şüphelileri Yakalandı

Kameradaki Merdivenli Hırsızlığın Şüphelileri Yakalandı

1 saat önce

KAYSERİ'de merdiven dayayarak girdikleri evden 270 tespih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalan 3 hırsız, polis tarafından yakalandı.

Kameradaki Merdivenli Hırsızlığın Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de merdiven dayayarak girdikleri evden 270 tespih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve  av tüfeği çalan 3 hırsız, polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de kimliği belirsiz kişiler önceki gece merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Üçgen Sokak'ta merdiven dayayarak A.Ş.'ye ait eve girdi. Şüpheliler evde bulunan 220 bin TL değerinde 270 adet tespih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalarak kayıplara karıştı. Evde olmadığı sırada yaşanan hırsızlık olayını fark eden A.Ş. durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarından merdivenle hırsızlık yapan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emrah B. (32), Bülent G. (41) ve Ferhat G. (34) kaldıkları evde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:06 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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