Son Dakika Haberleri: Kameradaki Merdivenli Hırsızlığın Şüphelileri Yakalandı (2)

Kameradaki Merdivenli Hırsızlığın Şüphelileri Yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARKayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden 270 tespih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalan Emrah B. (32), Bülent G. (41) ve Ferhat G. (34) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kameradaki Merdivenli Hırsızlığın Şüphelileri Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden 270 tespih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalan Emrah B. (32), Bülent G. (41) ve Ferhat G. (34) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:32 Kaynak: DHA

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