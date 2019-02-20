Kameradaki Merdivenli Hırsızlığın Şüphelileri Yakalandı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARKayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden 270 tespih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalan Emrah B. (32), Bülent G. (41) ve Ferhat G. (34) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden 270 tespih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalan Emrah B. (32), Bülent G. (41) ve Ferhat G. (34) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:32 Kaynak: DHA
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