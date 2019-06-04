Kameradaki motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalandı
16 dakika önce
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek, yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:27 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde, motosiklet çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek, yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 29 Mayıs günü Mimar Sinan
Mahallesi'nde park halinde olan motosikletin çalınmasının ardından soruşturma başlattı.
Motosikletin önünde durduğu binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelilerinin E.G., H.D. ve M.A.Y. olduğunu belirledi. Polis
, kimliğini saptadığı şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
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