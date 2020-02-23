Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

7 saat önce

GAZİANTEP'te, 4 otomobil ile farklı araçlardan 4 plaka çaldığı belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, 4 otomobil ile farklı araçlardan 4 plaka çaldığı belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16 ve 22 Şubat tarihleri arasında 4 otomobil ve 4 araca ait plaka çalındı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik ve mobese kameralarını inceledi. İncelemede, hırsızlık olaylarını aynı kişilerin gerçekleştirdiği saptandı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çalınan araçlardan bazıları parçalanmış olarak bulundu.İsmi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Şehitkamil, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: Şaka sandım
"Sıfır" diye aldığı otomobilde hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:52:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]