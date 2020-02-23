Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

6 saat önce

Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandıGAZİANTEP'te, 4 otomobil ile farklı araçlardan 4 plaka çaldığı belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEP'te, 4 otomobil ile farklı araçlardan 4 plaka çaldığı belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16 ve 22 Şubat tarihleri arasında 4 otomobil ve 4 araca ait plaka çalındı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik ve mobese kameralarını inceledi. İncelemede, hırsızlık olaylarını aynı kişilerin gerçekleştirdiği saptandı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çalınan araçlardan bazıları parçalanmış olarak bulundu.

İsmi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Şehitkamil, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:44 Kaynak: DHA
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